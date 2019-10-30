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РИА Новости

В ДНР заявляют о 16 нарушениях перемирия в Донбассе в среду

19:57 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЩит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики в среду 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник 16 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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