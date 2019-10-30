В ДНР заявляют о 16 нарушениях перемирия в Донбассе в среду

Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики в среду 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"С начала текущих суток противник 16 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.