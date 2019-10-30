Товарооборот Нижегородской области со странами АТР вырос на 32% в 2019 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2019 году вырос на треть, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот Нижегородской области за восемь месяцев 2019 года составил 5,1 миллиарда долларов. По объему внешнеторгового оборота Нижегородская область занимает 16-е место среди субъектов России и второе место в ПФО после Татарстана.

"Объем экспорта товаров из Нижегородской области за период январь-август 2019 года составил три миллиарда долларов. Расширяются торговые отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона - объем внешнеторгового оборота в этом направлении вырос на 32%", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что Нижегородская область поставляет электрические устройства и аппаратуру в Китай. "Также регион активизировал поставки высокотехнологического электрического и механического оборудования для строительства АЭС в Индию, увеличил продажи электрического оборудования и топлива в Республику Корея, а также масел и жиров в Малайзию", - заявил Никитин.

От подчеркнул, что также рост товарооборота отмечается практически со всеми странами постсоветского пространства. В частности, увеличились поставки топливно-энергетических товаров в Литву, транспортных средств - в Узбекистан, продукции неорганической химии - в Казахстан.