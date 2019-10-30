Садовничий продолжит руководить МГУ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий продолжит руководить университетом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что во время встречи президента России Владимира Путина и Садовничего обсуждался вопрос текущей работы.
"Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом", - сообщил Песков радиостанции "Говорит Москва".
Ранее газета "Ведомости", со ссылкой на источник в Кремле, сообщила, что ректор МГУ может уйти со своего поста до конца года.
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