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РИА Новости

Садовничий продолжит руководить МГУ

19:51 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий продолжит руководить университетом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что во время встречи президента России Владимира Путина и Садовничего обсуждался вопрос текущей работы.
"Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом", - сообщил Песков радиостанции "Говорит Москва".
Ранее газета "Ведомости", со ссылкой на источник в Кремле, сообщила, что ректор МГУ может уйти со своего поста до конца года.
Президент России Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время встречи. 29 октября 2019
29 октября, 19:50РИА Новости
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Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваДмитрий ПесковРоссияОбщество
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