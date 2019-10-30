Три новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Три новых фельдшерско-акушерских пункта начали работу в селах Залесовского, Новичихинского и Хабарского районов, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, их построили за счет средств государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края".

"Всего по этой программе в 2019 году в регионе построят восемь ФАПов, пять из которых уже начали работу. На эти цели выделено 6,8 миллиона рублей из федерального бюджета, 25,7 миллиона рублей - из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

В Минздраве региона отмечают, что по соглашению с Минздравом Российской Федерации в крае также строят модульные ФАПы в селах с численностью населения от 100 до 2000 человек. В этом году уже начали работать шесть модульных ФАПов, еще три запустят в эксплуатацию до конца года. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 45,5 миллиона рублей, 17,5 миллиона - из краевого.