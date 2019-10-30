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РИА Новости
Алтайский край

Три новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Алтайском крае

19:45 30.10.2019
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Три новых фельдшерско-акушерских пункта начали работу в селах Залесовского, Новичихинского и Хабарского районов, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным ведомства, их построили за счет средств государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края".
"Всего по этой программе в 2019 году в регионе построят восемь ФАПов, пять из которых уже начали работу. На эти цели выделено 6,8 миллиона рублей из федерального бюджета, 25,7 миллиона рублей - из краевого бюджета", - говорится в сообщении.
В Минздраве региона отмечают, что по соглашению с Минздравом Российской Федерации в крае также строят модульные ФАПы в селах с численностью населения от 100 до 2000 человек. В этом году уже начали работать шесть модульных ФАПов, еще три запустят в эксплуатацию до конца года. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 45,5 миллиона рублей, 17,5 миллиона - из краевого.
На 2020 год в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в Алтайском крае запланировано строительство еще 26 модульных ФАПов.
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