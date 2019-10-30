Власти Удмуртии построят водопровод стоимостью почти 64 миллиона рублей

УФА, 30 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии начали строить водопровод стоимостью почти 64 миллиона рублей, чтобы обеспечить питьевой водой порядка шести тысяч местных жителей, сообщили в пресс-службе главы республики.

В ведомстве отмечают, что "строительные работы по закольцовке водоснабжения верхней зоны в Ижевске проводятся в рамках нацпроекта "Экология", инициированного майским указом президента РФ Владимира Путина".

"Строительство водопровода связано с необходимостью обеспечения качественного водоснабжения и возможности дальнейшего развития жилищного строительства на территории муниципальных образований "Октябрьское" и "Первомайское" в Завьяловском районе, развития жилищного строительства на территории микрорайона южнее улицы Камбарская и северо-восточной части города Ижевска", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

По данным ведомства, "общая стоимость строительства объекта составит 63,85 миллиона рублей. Их них 21 миллион - из федерального бюджета, а более 42 миллионов - из казны Удмуртии".