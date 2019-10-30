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РИА Новости

Власти Удмуртии построят водопровод стоимостью почти 64 миллиона рублей

19:36 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУлица Карла Маркса
Улица Карла Маркса
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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УФА, 30 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии начали строить водопровод стоимостью почти 64 миллиона рублей, чтобы обеспечить питьевой водой порядка шести тысяч местных жителей, сообщили в пресс-службе главы республики.
В ведомстве отмечают, что "строительные работы по закольцовке водоснабжения верхней зоны в Ижевске проводятся в рамках нацпроекта "Экология", инициированного майским указом президента РФ Владимира Путина".
"Строительство водопровода связано с необходимостью обеспечения качественного водоснабжения и возможности дальнейшего развития жилищного строительства на территории муниципальных образований "Октябрьское" и "Первомайское" в Завьяловском районе, развития жилищного строительства на территории микрорайона южнее улицы Камбарская и северо-восточной части города Ижевска", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
По данным ведомства, "общая стоимость строительства объекта составит 63,85 миллиона рублей. Их них 21 миллион - из федерального бюджета, а более 42 миллионов - из казны Удмуртии".
"Ход строительных работ не повлечет за собой отключение водоснабжения, закольцовка строится в поле. По окончании всех работ, в том числе пусконаладочных, новую сеть врежут в уже существующую. В результате примерно шесть тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой", - сообщает пресс-служба главы региона.
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