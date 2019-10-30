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РИА Новости

Топилин назвал крепкую и дружную семью основой российского общества

19:30 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин направил приветствие участникам Всероссийского конкурса "Семья года", отметив, что крепкая и дружная семья должна быть основой российского общества.
"Крепкая и дружная семья, в которой царят взаимоуважение и гармония, чтутся семейные традиции, должна составлять основу российского общества, поэтому так важно проведение подобных конкурсов", - говорится в приветствии министра, которое прозвучало со сцены на церемонии награждения победителей конкурса "Семья года" - 2019.
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В приветствии отмечается, что конкурс "Семья года" проводится уже четвертый год и демонстрирует достойные и правильные примеры для подражания подрастающему поколению.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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