Топилин назвал крепкую и дружную семью основой российского общества

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин направил приветствие участникам Всероссийского конкурса "Семья года", отметив, что крепкая и дружная семья должна быть основой российского общества.

"Крепкая и дружная семья, в которой царят взаимоуважение и гармония, чтутся семейные традиции, должна составлять основу российского общества, поэтому так важно проведение подобных конкурсов", - говорится в приветствии министра, которое прозвучало со сцены на церемонии награждения победителей конкурса "Семья года" - 2019.