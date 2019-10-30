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РИА Новости

Комиссия НАТО-Украина обсудит возможность принятия итогового заявления

19:26 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Возможность принятия заявления по итогам комиссии НАТО-Украина будет рассмотрена в четверг на заседании в Киеве, сообщил в среду РИА Новости уполномоченный чиновник в альянсе.
Ранее в среду издание Daily News Hungary сообщило со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что Будапешт ветировал декларацию по Украине послов при НАТО, так как ее проект не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства в этой стране.
"Возможность публичного заявления будет обсуждаться на завтрашнем заседании Комиссии НАТО-Украина в Киеве", - сказал чиновник в альянсе, отвечая на вопрос, планируется ли принимать какой-либо документ по итогам встречи.
Североатлантический совет во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в настоящее время находится с визитом на Украине.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года.
В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
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