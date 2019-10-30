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РИА Новости

Российские саперы продолжат работы по разминированию в Южной Осетии

19:15 30.10.2019
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© РИА Новости / Игорь МасловАвтомобили МЧС ДНР в Донецке
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
ЦХИНВАЛ, 30 окт - РИА Новости. Представители Центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ прибыли в Южную Осетию для разминирования территории республики, сообщило югоосетниское МЧС.
Российские сапёры в 2016 году начали помогать республике в разминировании. За четыре года саперы обследовали территории общей площадью в 172 гектара, были обнаружены более тысячи взрывоопасных предметов.
"Они (саперы из РФ – ред.) продолжат работу по механической очистке территорий Южной Осетии от взрывоопасных предметов... Несмотря на то, что четырехгодичная программа по разминированию была завершена, остались участки, которые представляют угрозу для населения республики. Учитывая эту опасность, было принято решение продолжить работы в будущем году", - говорится в сообщении.
Планируется, что в 2020 году саперы очистят три точки в Цхинвальском районе, которые определит МЧС Южной Осетии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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