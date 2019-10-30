Россия возвращает воевавших в Сирии боевиков на родину, заявил Салливан

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. РФ в большом количестве забирает обратно захваченных боевиков из Сирии, которые являются россиянами, заявил в среду первый замгоссекретаря США Джон Салливан на слушаниях комитета сената по иностранным делам.

"Россия делает это. В довольно больших количествах", - сказал кандидат на пост посла США в России, комментируя процесс возврата захваченных боевиков из Сирии.

При этом он отметил, что у американской стороны имеются обеспокоенности относительно того, какая судьба будет ждать семьи боевиков в России после возврата.

По его словам, вопрос возвращения захваченных в Сирии боевиков был главной темой диалога США и России по противодействию терроризму на уровне замминистров иностранных дел, а также ряда встреч более низкого уровня с участием представителей ФБР, ЦРУ и других.

"Российские власти в том, что касается иностранных боевиков-террористов на северо-востоке Сирии, согласились с нами, что страны, чьи граждане были задержаны, должны забрать этих граждан обратно и судить их на родине, в том числе в России", - сказал Салливан.