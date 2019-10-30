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РИА Новости

Россия возвращает воевавших в Сирии боевиков на родину, заявил Салливан

18:37 30.10.2019 (обновлено: 19:31 30.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. РФ в большом количестве забирает обратно захваченных боевиков из Сирии, которые являются россиянами, заявил в среду первый замгоссекретаря США Джон Салливан на слушаниях комитета сената по иностранным делам.
"Россия делает это. В довольно больших количествах", - сказал кандидат на пост посла США в России, комментируя процесс возврата захваченных боевиков из Сирии.
При этом он отметил, что у американской стороны имеются обеспокоенности относительно того, какая судьба будет ждать семьи боевиков в России после возврата.
По его словам, вопрос возвращения захваченных в Сирии боевиков был главной темой диалога США и России по противодействию терроризму на уровне замминистров иностранных дел, а также ряда встреч более низкого уровня с участием представителей ФБР, ЦРУ и других.
"Российские власти в том, что касается иностранных боевиков-террористов на северо-востоке Сирии, согласились с нами, что страны, чьи граждане были задержаны, должны забрать этих граждан обратно и судить их на родине, в том числе в России", - сказал Салливан.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в прошлом году в Россию выдано свыше 70 обвиняемых, в их числе лидеры и активные члены организованных преступных группировок и террористических организаций.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Вчера, 18:26РИА Новости
США пока не следует заявлять о продлении договора СНВ-3, считает Салливан
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Популярные комментарии
Возможному будущему послу США в России г-ну Салливану не обеспокоенность нужно проявлять по поводу судьбы в России захваченных в Сирии боевиков, россиян по происхождению, а знания уголовного законодательства страны, послом в которой он может стать в случае получения агремана Москвы. А судьбу террористов, возвращенных в Россию, решит российский суд, надеюсь, без оглядки на мнение г-на Салливана
30 октября, 18:50
vv.p.neznamov
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