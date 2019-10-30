Более 200 тысяч школьников Алтая проводят каникулы, участвуя в конкурсах

БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч школьников Алтайского края проводят осенние каникулы, участвуя в конкурсах и соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
По данным ведомства, 4 тысячи школьников из Кулундинского, Ключевского, Крутихинского, Новичихинского, Угловского, Троицкого, Тальменского районов, а также Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска и Славгорода отстаивают честь региона на международных и всероссийских конкурсах и соревнованиях.
"Юные жители Алтайского края участвуют в международном фестивале "Москва – столица театральная", всероссийском художественном конкурсе "Арт-батл городов" в рамках Национальной премии детского патриотического творчества", - говорится в сообщении.
Также сборная Алтайского края примет участие во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу "Кубок Сибири", международном фестивале моды "Балтийский мир", который состоится в Санкт-Петербурге и Хельсинки.
Помимо этого, будут проведены 34 краевых массовых мероприятия, в которых примут участие более 2 тысяч школьников региона. Их ожидают конкурс "Шаг в профессию", туристско-краеведческий лагерь "Долина приключений. Перезагрузка. Осень", медиафорум юных журналистов "Свежая строка", а также турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и многое другое. Пройдут мероприятия, посвященные Году театра и Дню народного единства, это фестивали, викторины, конкурсы, уроки толерантности.
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