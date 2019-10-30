Более 200 тысяч школьников Алтая проводят каникулы, участвуя в конкурсах

БАРНАУЛ, 30 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч школьников Алтайского края проводят осенние каникулы, участвуя в конкурсах и соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

По данным ведомства, 4 тысячи школьников из Кулундинского, Ключевского, Крутихинского, Новичихинского, Угловского, Троицкого, Тальменского районов, а также Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска и Славгорода отстаивают честь региона на международных и всероссийских конкурсах и соревнованиях.

"Юные жители Алтайского края участвуют в международном фестивале "Москва – столица театральная", всероссийском художественном конкурсе "Арт-батл городов" в рамках Национальной премии детского патриотического творчества", - говорится в сообщении.

Также сборная Алтайского края примет участие во всероссийских соревнованиях по кикбоксингу "Кубок Сибири", международном фестивале моды "Балтийский мир", который состоится в Санкт-Петербурге и Хельсинки.