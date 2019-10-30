МЧС предупредило о дождях с мокрым снегом и заморозках в КБР

НАЛЬЧИК, 30 окт – РИА Новости. Дожди с мокрым снегом и сильным ветром, а также ночные заморозки ожидаются в ближайшие три дня на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МЧС.
В среду днем в республике было около +15 градусов.
"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце суток 30-го и далее 31 октября в Кабардино-Балкарии ожидаются дожди с мокрым снегом, местами сильные, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, а также понижение температуры воздуха к утру 31 октября до минус 1 градуса, а 1 и 2 ноября ночью до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим, по информации МЧС, на территории республики существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушением работы транспорта, увеличением количества ДТП, нарушением работы автодорожных и коммунальных служб, нарушением работы систем жизнеобеспечения, повреждением линий связи и электропередачи.
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