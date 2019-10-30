МЧС предупредило о дождях с мокрым снегом и заморозках в КБР

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце суток 30-го и далее 31 октября в Кабардино-Балкарии ожидаются дожди с мокрым снегом, местами сильные, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, а также понижение температуры воздуха к утру 31 октября до минус 1 градуса, а 1 и 2 ноября ночью до минус 5 градусов", - говорится в сообщении.