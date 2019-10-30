Житель Архангельской области перевозил людей на непригодной для этого барже

МУРМАНСК, 30 окт - РИА Новости. Архангельские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который незаконно перевез пассажиров и два автомобиля через реку Пинегу на барже, непригодной для использования, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
"По данным следствия установлено, что капитаном теплохода "Агрохимия" на буксируемой барже-площадке осуществлена перевозка на возмездной основе не менее четырех пассажиров (один из которых является несовершеннолетним), одного легкового автомобиля и одного грузового автомобиля через реку Пинега от причала, расположенного между селом Сура - деревня Остров Пинежского района Архангельской области, то есть оказана услуга по перевозке водным транспортом", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что во время перевозки на барже отсутствовали спасательные жилеты, средства пожаротушения и спасательные круги, противооткатные устройства под колеса автомобилей не ставились, инструктаж с пассажирами не проводился.
"Кроме этого, согласно данным Северного филиала Российского Речного Регистра, баржа-площадка на классификационном учете не состоит, в связи с чем является технически негодным. Техническое освидетельствование теплохода "Агрохимия" проводилось 26 мая 2017 года, в ходе которого судно признано находящимся в негодном техническом состоянии", - отметили в ведомстве.
Также установлено, что капитан судна "Агрохимия" не имеет дипломов, удостоверений и сертификатов на право управления маломерным судном, на должность капитана данного судна не назначался, и не имел права перевозить пассажиров и автотранспорт. "По данным специалистов, выявленные нарушения оцениваются как создавшие реальную опасность для жизни и здоровья потребителей", - резюмировали в ведомстве.