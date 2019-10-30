Житель Архангельской области перевозил людей на непригодной для этого барже

"По данным следствия установлено, что капитаном теплохода "Агрохимия" на буксируемой барже-площадке осуществлена перевозка на возмездной основе не менее четырех пассажиров (один из которых является несовершеннолетним), одного легкового автомобиля и одного грузового автомобиля через реку Пинега от причала, расположенного между селом Сура - деревня Остров Пинежского района Архангельской области, то есть оказана услуга по перевозке водным транспортом", - говорится в сообщении.