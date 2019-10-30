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РИА Новости

Салливан пообещал добиваться освобождения Уилана и Калви

17:46 30.10.2019 (обновлено: 18:26 30.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Джон Салливан обещал в случае утверждения послом в РФ добиваться освобождения Пола Уилана и Майкла Калви.
"Если меня утвердят, я намерен продолжать оказывать давление на правительство России с целью освобождения Пола Уилана, который находится в заключении без предъявления обвинений на протяжении почти года, и требовать, чтобы дело Майкла Калви было разрешено в административном, а не в уголовном суде", - сказал Салливан.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля. Калви, Дельпаля и ряд других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Виновными они себя не признают. Во вторник Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом.
Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
Вчера, 17:23РИА Новости
Взаимодействие с Россией важно для интересов США, считает Салливан
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Майкл КалвиДело Bаring VostokПол УиланДжон СалливанСШАВ мире
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