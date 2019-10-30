Салливан пообещал добиваться освобождения Уилана и Калви

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Джон Салливан обещал в случае утверждения послом в РФ добиваться освобождения Пола Уилана и Майкла Калви.

"Если меня утвердят, я намерен продолжать оказывать давление на правительство России с целью освобождения Пола Уилана, который находится в заключении без предъявления обвинений на протяжении почти года, и требовать, чтобы дело Майкла Калви было разрешено в административном, а не в уголовном суде", - сказал Салливан.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.