Кубань направит 2,6 млрд рублей на проект "Качество питьевой воды"

КРАСНОДАР, 30 окт – РИА Новости. Проект "Качество питьевой воды" в Краснодарском крае до 2024 года будет профинансирован на 2,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов, в рамках него будет проведена реконструкция водозаборов и инженерных сетей в 14 муниципальных образованиях региона, сообщил РИА Новости министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко.

"На территории Краснодарского края в рамках нацпроекта "Экология" реализуется региональный проект "Качество питьевой воды". До 2024 года на выполнение мероприятий в рамках проекта запланированы средства из федерального и краевого бюджетов в размере 2,6 миллиарда рублей. Всего в федеральном проекте "Чистая вода", входящего в нацпроект, планируется реализовать 19 объектов в 14 муниципальных образованиях региона", - сказал Зименко.

Министр пояснил, что в текущем году стартовали работы на объекте "Подводящий водопровод от улицы 18 Линия в Армавире до улицы Кубанская в селе Вольное Успенского района", протяженностью 5,4 тысячи метров. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы в 2020 году. Как уточнил собеседник агентства, общая стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей.

"Также в 2019 году приступили к реализации объекта "Реконструкция водозабора и инженерных сетей хутора Заря Анапского района", предусматривающего строительство водозаборных сооружений с устройством двух резервуаров чистой воды, суммарным объемом 600 кубометров и водопровода от хутора Заря к хутору Рассвет, протяженностью 4370 метров из полиэтиленовых труб подземной прокладки. Завершить объект стоимостью 80 миллионов рублей планируется также в 2020 году", - добавил глава министерства.

Он также отметил, что в рамках реализации Федерального проекта в период 2021-2023 годов из линейных объектов питьевого водоснабжения планируется строительство водопровода "Калининская - Новониколаевская – Гриневская" с подключением потребителей к водозабору в станице Калининской. "Это позволит обеспечить более 10 тысяч населения Калининского района качественной питьевой водой. Ориентировочная протяженность водовода 50 километров, его стоимость 350 миллионов рублей", - уточнил министр.