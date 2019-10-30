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РИА Новости

Суд в Москве вернул автодилеру заявление о банкротстве Центра Хруничева

17:28 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЦентр Хруничева
Центр Хруничева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Центр Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы возвратил "Калужскому автоцентру КамАЗ" заявление о банкротстве Центра имени Хруничева – одного из ведущих космических предприятий России, следует из опубликованного в среду определения суда.
В нем отмечается, что от заявителя 25 октября в суд поступило соответствующее ходатайство.
Сотрудники космического центра имени М. В. Хруничева
24 октября, 13:08РИА Новости
Калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать банкротом Центр Хруничева
Представитель пресс-службы Центра Хруничева 26 октября сообщил РИА Новости, что Усть-Катавский вагоностроительный завод (филиал Центра) урегулировал задолженность перед "Калужским автоцентром КамАЗ" за поставку грузового автомобиля, погасив долг в полном объеме.
Арбитражный суд Челябинской области в августе взыскал с предприятия "Роскосмоса" чуть более 1 миллиона рублей в пользу "Калужского автоцентра КамАЗ". Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузового автомобиля "КамАЗ" от 18 сентября 2018 года. Дилер поставил Центру Хруничева машину по цене около 3 миллионов рублей, а оплату получил в размере около 2 миллионов. На сумму недоплаты был подан иск.
Челябинский суд полностью удовлетворил требования истца. При этом из судебного акта усматривается, что представитель ответчика в судебном разбирательстве не участвовал. Апелляция на решение первой инстанции не подавалась, и в сентябре оно вступило в силу.
Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра.
С 90-х годов Центр Хруничева переживает глубокий кризис и накопил многомиллиардные долги. Недавно в "Роскосмосе" приняли очередную программу поддержки предприятия, которая, по плану, позволит стабилизировать его финансовое состояние к концу этого года. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
3 октября, 13:27РИА Новости
Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин
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КАМАЗГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияПроисшествия
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