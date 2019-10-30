Суд в Москве вернул автодилеру заявление о банкротстве Центра Хруничева

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы возвратил "Калужскому автоцентру КамАЗ" заявление о банкротстве Центра имени Хруничева – одного из ведущих космических предприятий России, следует из опубликованного в среду определения суда.

В нем отмечается, что от заявителя 25 октября в суд поступило соответствующее ходатайство.

Представитель пресс-службы Центра Хруничева 26 октября сообщил РИА Новости, что Усть-Катавский вагоностроительный завод (филиал Центра) урегулировал задолженность перед "Калужским автоцентром КамАЗ" за поставку грузового автомобиля, погасив долг в полном объеме.

Арбитражный суд Челябинской области в августе взыскал с предприятия "Роскосмоса" чуть более 1 миллиона рублей в пользу "Калужского автоцентра КамАЗ". Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузового автомобиля "КамАЗ" от 18 сентября 2018 года. Дилер поставил Центру Хруничева машину по цене около 3 миллионов рублей, а оплату получил в размере около 2 миллионов. На сумму недоплаты был подан иск.

Челябинский суд полностью удовлетворил требования истца. При этом из судебного акта усматривается, что представитель ответчика в судебном разбирательстве не участвовал. Апелляция на решение первой инстанции не подавалась, и в сентябре оно вступило в силу.

Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия запланировано создание Национального космического центра.