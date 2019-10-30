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РИА Новости
Война в Сирии

В одной из групп конституционного комитета Сирии рассказали о разногласиях

17:18 30.10.2019
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© REUTERS / Denis BalibouseЗаседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Четыре кресла за столом делегации гражданского общества в составе конституционного комитета Сирии пустовали потому, что не все делегаты из этой группы хотели сидеть за одним столом, хотя и присутствовали в зале, сказала РИА Новости член делегации гражданского общества в составе комитета Майс Криди.
Торжественное открытие конституционного комитета Сирии состоялось в среду в штаб-квартире ООН в Женеве. В зале советов, где проходила церемония, присутствовали 150 делегатов комитета, однако четыре кресла за столом группы гражданского общества пустовали.
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"Некоторые участники решили сегодня не садиться за стол. Да, мы не сидели все вместе сегодня", - сказала она, отвечая на вопрос, почему четыре кресла были пустыми.
"У нас есть разногласия внутри группы. Сейчас, до начала переговоров мы должны научиться понимать друг друга, научиться доверять друг другу. Вы знаете, кто-то приехал из тех зон, которые контролируются "Ахрар аш-Шам", как мы можем знать, кто поддерживает террористов, а кто нет? Нам нужно научиться доверять друг другу", - подчеркнула она.
Официально утверждение списков участников комитета произошло только в конце сентября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
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