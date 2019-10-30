Межрегиональная конференция о защите прав инвалидов открылась во Владимире

ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Межрегиональная конференция по защите прав инвалидов, открывшаяся в среду во Владимире, собрала специалистов по работе с инвалидами, чиновников и общественников из 14 регионов России, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.
Организатор форума - областная общественная организация Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" при поддержке Фонда Президентских грантов. Форум открыли спикер областного парламента Владимир Киселев и сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.
В своем выступлении Киселев отдельно остановился на формах работы с семьями, воспитывающими тяжелобольных детей, и на предоставляемых им мерах поддержки. Таким семьям региональным законодательством установлены дополнительные выплаты и льготы.
"В настоящее время мы у себя, в Законодательном собрании, прорабатываем возможность бесплатного предоставления в собственность земельных участков для строительства жилья семьям с детьми-инвалидами", - сообщил он.
Киселев отметил, что к этой работе привлечены эксперты АРДИ "Свет", подчеркнув, что сотрудничество парламентариев с общественниками стало обычной практикой при разработке законов социальной направленности. В частности, по инициативе и при активном участии активистов АРДИ "Свет" еще в 2013 году был принят закон о выплатах опекунам недееспособных граждан. Этот документ помог "продвинуть" создание в области приемных семей для взрослых психически больных людей, по разным причинам оставшихся без заботы родных.
Отдельный блок конференции посвящен развитию так называемых "стационарозамещающих форм" поддержки инвалидов. АРДИ "Свет" предложила гостям экскурсии в квартиры постоянного и учебного сопровождаемого проживания, в творческие и швейные мастерские, где подростки с тяжелыми нарушениями здоровья приобретают профессиональные навыки, в центр ранней помощи молодым семьям с "особенными" детьми.