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РИА Новости

Межрегиональная конференция о защите прав инвалидов открылась во Владимире

17:02 30.10.2019
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© FotoliaВладимир зимой
Владимир зимой
© Fotolia
ВЛАДИМИР, 30 окт - РИА Новости. Межрегиональная конференция по защите прав инвалидов, открывшаяся в среду во Владимире, собрала специалистов по работе с инвалидами, чиновников и общественников из 14 регионов России, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.
Организатор форума - областная общественная организация Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" при поддержке Фонда Президентских грантов. Форум открыли спикер областного парламента Владимир Киселев и сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.
В своем выступлении Киселев отдельно остановился на формах работы с семьями, воспитывающими тяжелобольных детей, и на предоставляемых им мерах поддержки. Таким семьям региональным законодательством установлены дополнительные выплаты и льготы.

"В настоящее время мы у себя, в Законодательном собрании, прорабатываем возможность бесплатного предоставления в собственность земельных участков для строительства жилья семьям с детьми-инвалидами", - сообщил он.

Киселев отметил, что к этой работе привлечены эксперты АРДИ "Свет", подчеркнув, что сотрудничество парламентариев с общественниками стало обычной практикой при разработке законов социальной направленности. В частности, по инициативе и при активном участии активистов АРДИ "Свет" еще в 2013 году был принят закон о выплатах опекунам недееспособных граждан. Этот документ помог "продвинуть" создание в области приемных семей для взрослых психически больных людей, по разным причинам оставшихся без заботы родных.
Золотые ворота. Владимир
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Отдельный блок конференции посвящен развитию так называемых "стационарозамещающих форм" поддержки инвалидов. АРДИ "Свет" предложила гостям экскурсии в квартиры постоянного и учебного сопровождаемого проживания, в творческие и швейные мастерские, где подростки с тяжелыми нарушениями здоровья приобретают профессиональные навыки, в центр ранней помощи молодым семьям с "особенными" детьми.
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Законодательное Собрание Владимирской областиОбщество
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