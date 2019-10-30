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РИА Новости

В МИД Италии раскритиковали турецкую операцию в Сирии

17:01 30.10.2019 (обновлено: 17:28 30.10.2019)
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CC BY-SA 3.0 / SelimGecer / Италия
Италия
CC BY-SA 3.0 / SelimGecer /
РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Операция турецких войск в Сирии поставила под угрозу безопасность всей Европы из-за возможности освобождения заключенных террористов, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Эта агрессия Турции дестабилизирует регион и ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всей Европы, потому что иностранные боевики, которые находятся на этой территории и терпели поражения от курдов, рискуют оказаться на свободе. В некоторых случаях они уже освободились, потому что находились в курдских тюрьмах", - заявил он в среду, выступая в Сенате.
По его словам, Италия уведомила НАТО о решении прекратить участие в операции Active Fence на границе Турции и Сирии. Помимо итальянских подразделений на родину вернутся ЗРК Samp-T, подтвердил министр.
После выступления Ди Майо Сенат принял резолюцию, в которой призвал правительство Италии "оценить, в соответствии с позицией ЕС, условия которые позволят открыть дипломатические каналы с Дамаском".
По мнению министра, в вопросе возможности диалога с президентом Сирии Башаром Асадом, "наступило время сделать маленький шажок вперед, в рамках конституционного комитета, который является нашим маяком".
"Но снять санкции сейчас означало бы ослабить положительный тренд внутри комитета", - подчеркнул глава МИД Италии.
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