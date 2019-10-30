В МИД Италии раскритиковали турецкую операцию в Сирии

"Эта агрессия Турции дестабилизирует регион и ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всей Европы, потому что иностранные боевики, которые находятся на этой территории и терпели поражения от курдов, рискуют оказаться на свободе. В некоторых случаях они уже освободились, потому что находились в курдских тюрьмах", - заявил он в среду, выступая в Сенате.