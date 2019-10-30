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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке смертность от инфарктов и инсультов снизилась на 7%

16:50 30.10.2019
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© Depositphotos / ScharfsinnСердце напечатанное на 3D-принтере
Сердце напечатанное на 3D-принтере
© Depositphotos / Scharfsinn
ЛИПЕЦК, 30 окт — РИА Новости. За восемь месяцев этого года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области снизилась на 7%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, если раньше особо тяжелых пациентов приходилось направлять в федеральные центры, то сейчас многие операции выполняются в региональном сосудистом центре.
Он напомнил, что региональный сосудистый центр был создан на базе Липецкой областной клинической больницы в 2012 году. Позже появились еще пять первичных центров — один из них в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 и четыре на базе районных больниц.
Артамонов отметил, что нейрохирурги сосудистого центра стажируются в Германии, осваивают новые технологии лечения и реабилитации больных с инсультами и инфарктами.
За девять месяцев 2019 года в региональном сосудистом центре медицинскую помощь получили около 1,2 тысяч пациентов.
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"Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти", — сказал Артамонов.
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