МИД предупредил о чрезвычайном положении в Мексике из-за лесных пожаров

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников о транспортных ограничениях и чрезвычайном положении в мексиканском штате Нижняя Калифорния из-за лесных пожаров.
"Мексика – на северо-западе страны в штате Нижняя_Калифорния объявлено чрезвычайное положение в связи с продолжающимися лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Министерство транспорта и коммуникаций Мексики сообщило в пятницу о перекрытии ряда платных и бесплатных автотрасс из-за сильных пожаров в штате Нижняя Калифорния.