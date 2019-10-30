Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T16:35Z
https://ria.ru/20191030/1560404454.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_0:192:2958:1856_1036x0_80_0_0_eaddbb910d7a9ed940f8c1bfc6efd24a.jpg
РИА Новости

МИД предупредил о чрезвычайном положении в Мексике из-за лесных пожаров

16:34 30.10.2019 (обновлено: 16:35 30.10.2019)
102
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников о транспортных ограничениях и чрезвычайном положении в мексиканском штате Нижняя Калифорния из-за лесных пожаров.
"Мексика – на северо-западе страны в штате Нижняя_Калифорния объявлено чрезвычайное положение в связи с продолжающимися лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Министерство транспорта и коммуникаций Мексики сообщило в пятницу о перекрытии ряда платных и бесплатных автотрасс из-за сильных пожаров в штате Нижняя Калифорния.
Пожарное депо, Мексика
25 октября, 20:47РИА Новости
На севере Мексики автотрассы перекрыли из-за лесных пожаров
100000
Обсудить 0
МИД РФМексикаВ мире
Рекомендуем
Гололед в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
ДТП с участием грузовика, перевозившего газовые баллоны, на МКАД
Выпавшие из грузовика на МКАД баллоны были заполнены газом
Автомобиль службы такси Uber
Мексиканские таксисты дали властям 15 дней на начало операции против Uber
Флаг Абхазии
В посольстве опровергли слухи о планах включить Абхазию в состав России
Самолет Ил-76МД
В Сербии ожидают прибытия Ил-76 из России на тушение лесного пожара
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Депутаты вместе с регионами будут развивать сервис для автотуризма
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
В центре Барселоны студенты разбили палаточный городок
Флаги стран-участников БРИКС
В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС
Вид на проспект Октября в Уфе.
Жители Уфы пожаловались на биографическую книгу о Гитлере
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Суд отклонил иск Юнемана об отмене результатов интернет-голосования
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с Путиным
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Стопка журналов
Немецкий Elle принес извинения за "расистское" заглавие своего выпуска
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Минск заявил о желании вдохнуть новые силы в договор о Союзном государстве
Капельницы
В Малайзии более 150 человек погибли от лихорадки денге за год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния