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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве прошла первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений

16:21 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны (1896 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
Фотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны (1896 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Гессенские Принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840-1918" прошла в Москве, сообщают организаторы.
"Событие приурочено к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что чтения состоялись в формате международной научной конференции в Московском государственном лингвистическом университете, где с 1808 года располагалось Московское коммерческое училище, входившее в состав ведомства учреждений императрицы Марии.
Конференция была организована Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке правительства Москвы, при участии Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ и Института всеобщей истории РАН. Участие в чтениях приняли ведущие историки, писатели, представители государственной власти и научного сообщества, а также столичных и региональных музеев, молодежных организаций и студенчества.
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Как сообщают организаторы конференции, чтения посвящены традициям воспитания и образования в России и Германии, которым следовали императрица Мария Александровна, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета Федоровна.
"Благодаря их активной просветительской и благотворительной деятельности во второй половине XIX - начале XX века на российскую почву были привнесены западноевропейские принципы воспитания и образования и соединены с российскими традициями, что способствовало возникновению новых уникальных форм и направлений образовательной деятельности воспитания и попечения о детях", - говорится в сообщении организаторов.
В рамках конференции также состоялось открытие передвижной стендовой выставки фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" "Гессенские принцессы в Российской истории". Выставка посвящена представительницам императорского дома Романовых, внесших заметный вклад в развитие благотворительности и просвещения в России.
Вторая сессия конференции пройдет 31 октября в Висбадене (Германия).
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Религия и мировоззрениеЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоЕлизавета ФедоровнаРоссиярелигияОбщество
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