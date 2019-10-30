В Москве прошла первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений

Фотография Великой Княгини Елисаветы Федоровны (1896 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первая сессия XXII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Гессенские Принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии. 1840-1918" прошла в Москве, сообщают организаторы.

"Событие приурочено к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что чтения состоялись в формате международной научной конференции в Московском государственном лингвистическом университете, где с 1808 года располагалось Московское коммерческое училище, входившее в состав ведомства учреждений императрицы Марии.

Конференция была организована Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке правительства Москвы, при участии Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ и Института всеобщей истории РАН. Участие в чтениях приняли ведущие историки, писатели, представители государственной власти и научного сообщества, а также столичных и региональных музеев, молодежных организаций и студенчества.

Как сообщают организаторы конференции, чтения посвящены традициям воспитания и образования в России и Германии, которым следовали императрица Мария Александровна, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Елизавета Федоровна.

"Благодаря их активной просветительской и благотворительной деятельности во второй половине XIX - начале XX века на российскую почву были привнесены западноевропейские принципы воспитания и образования и соединены с российскими традициями, что способствовало возникновению новых уникальных форм и направлений образовательной деятельности воспитания и попечения о детях", - говорится в сообщении организаторов.

В рамках конференции также состоялось открытие передвижной стендовой выставки фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" "Гессенские принцессы в Российской истории". Выставка посвящена представительницам императорского дома Романовых, внесших заметный вклад в развитие благотворительности и просвещения в России.