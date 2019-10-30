Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

"В 15.20, поселение Роговское, на 75-м километре Варшавского шоссе столкнулись три легковых автомобиля, погибли два человека. Движение на участке дороги затруднено", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины, сзади в него врезался в другой автомобиль, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим автомобилем. Погибшие находились в той машине, которую отбросило на проезжую часть.