Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три машины столкнулись в Новой Москве, погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"В 15.20, поселение Роговское, на 75-м километре Варшавского шоссе столкнулись три легковых автомобиля, погибли два человека. Движение на участке дороги затруднено", - сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины, сзади в него врезался в другой автомобиль, в результате чего первый отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим автомобилем. Погибшие находились в той машине, которую отбросило на проезжую часть.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, столкновение трех автомобилей произошло в районе деревни Бунчиха. "Два человека погибли, один пострадал. Затруднено движение по направлению в область", - отметил собеседник агентства.