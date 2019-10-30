Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с Путиным

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает турецкое агентство Anadolu

"Беседа с Путиным может состояться в любой момент. Все зависит от развития событий", - сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в Анкаре.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.