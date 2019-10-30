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РИА Новости
Союзное государство

Минск заявил о желании вдохнуть новые силы в договор о Союзном государстве

16:01 30.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Правительства Белоруссии и РФ хотят при выработке предложений по развитию интеграции в рамках договора о Союзном государстве вдохнуть в него новые силы, заявил во вторник в Минске белорусский премьер-министр Сергей Румас.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы для урегулирования проблемных вопросов и развития интеграции, позже стороны обменялись предложениями о сотрудничестве. Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых должны быть подготовлены к ноябрю.
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"Сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось", - сказал Румас во время встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.
Он напомнил, что в настоящее время стороны активно работают над программой действий по углублению интеграции в Союзном государстве. "Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям. И сейчас идет большая работа всех министерств по доработке 31 дорожной карты, которые затрагивают практически все сектора экономики", - отметил Румас.
По его словам, "работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить (позиции - ред.), оказывается, не так просто". "Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают", - продолжил белорусский премьер.
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В свою очередь Кудрин рассказал, что во время совместного заседания коллегий Счетной палаты РФ и Комитета госконтроля Белоруссии в среду в Минске шла речь о том, что "нужно более широко посмотреть на цели Союзного государства".
"Собственно, сегодня эта задача стоит - вдохнуть, как вы сказали, новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и соглашения. Соответственно, и мы (контрольные органы - ред.) готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа мы хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и дать предложения", - отметил глава Счетной палаты.
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Союзное государствоСергей РумасАлександр ЛукашенкоАлексей КудринБелоруссияРоссияВ мире
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