Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T15:21Z
https://ria.ru/20191030/1560398003.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154965/13/1549651311_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5b8d4e398fc508cbe9b82790e5b58c4e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен объявил о старте работы конституционного комитета Сирии

15:21 30.10.2019
178
© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен официально объявил о старте работы в Женеве конституционного комитета Сирии.
"Добро пожаловать на открытие этого возглавляемого сирийцами и проводимого сирийцами инклюзивного конституционного комитета, который поводится под эгидой ООН… Мы твердо верим, что сегодняшний запуск конституционного комитета будет являться первым значимым шагом на долгом политическим пути к долгосрочному решению конфликта в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - заявил он, выступая на открытии конституционного комитета Сирии.
Дамаск
Вчера, 12:14Война в Сирии
Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября
Педерсен подчеркнул, что запуск конституционного комитета "является историческим моментом, так как впервые 50 делегатов от правительства и 50 делегатов от оппозиции сидят друг напротив друга, а также два сопредседателя – друг рядом с другом, чтобы вместе работать над ключевым проектом". По его словам, историческим является также полноправное участие в комитете представителей от гражданского сообщества.
"Члены комитета, я знаю, что для вас это нелегко - быть здесь, в этой комнате, всем вместе. И я уважаю это. Я знаю, что среди вас есть глубокие чувства, которые отражают чувства всех сирийцев, о состоянии их любимой страны, в которой почти 9 лет продолжается конфликт. Но то факт, что вы все здесь сидите друг напротив друга, готовые начать диалог и переговоры, является, как я надеюсь, сильным знаком надежды для всех сирийцев как внутри страны, так и вне ее", - добавил дипломат.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
29 октября, 23:39Война в Сирии
Зариф назвал запуск Конституционного комитета САР началом сложного процесса
Спецпосланник призвал членов конституционного комитета к терпению, но настойчивости и готовности идти на компромисс и конструктивное сотрудничество.
"Я искренне надеюсь, видя ваши добрые намерения с самого начала, что доверие будет стабильно расти и можно будет создать позитивную среду для работы", - заявил Педерсен.
320001
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСовет Безопасности ООНЖенева (город)СирияООНВ мире
Рекомендуем
Дамаск
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Дамаск
В Дамаске заявили о готовности разработать новую конституцию
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен не будет вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии
Дамаск
Дамаск предостерег от вмешательства в работу конституционного комитета
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с Путиным
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
В одной из групп конституционного комитета Сирии рассказали о разногласиях
Вид на улицы Женевы
В Женеве началось первое заседание конституционного комитета Сирии
Дамаск
Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября
Протест в Южном Судане
Три сотрудника МОМ погибли в результате столкновений в Южном Судане
Дамаск
Делегации конституционного комитета Сирии не сядут за один стол на открытии
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР опасается провокаций националистов в зоне отвода сил в Донбассе
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО приветствовала усилия сторон по разведению сил в Донбассе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния