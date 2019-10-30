Педерсен объявил о старте работы конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен официально объявил о старте работы в Женеве конституционного комитета Сирии.

"Добро пожаловать на открытие этого возглавляемого сирийцами и проводимого сирийцами инклюзивного конституционного комитета, который поводится под эгидой ООН… Мы твердо верим, что сегодняшний запуск конституционного комитета будет являться первым значимым шагом на долгом политическим пути к долгосрочному решению конфликта в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - заявил он, выступая на открытии конституционного комитета Сирии.

Педерсен подчеркнул, что запуск конституционного комитета "является историческим моментом, так как впервые 50 делегатов от правительства и 50 делегатов от оппозиции сидят друг напротив друга, а также два сопредседателя – друг рядом с другом, чтобы вместе работать над ключевым проектом". По его словам, историческим является также полноправное участие в комитете представителей от гражданского сообщества.

"Члены комитета, я знаю, что для вас это нелегко - быть здесь, в этой комнате, всем вместе. И я уважаю это. Я знаю, что среди вас есть глубокие чувства, которые отражают чувства всех сирийцев, о состоянии их любимой страны, в которой почти 9 лет продолжается конфликт. Но то факт, что вы все здесь сидите друг напротив друга, готовые начать диалог и переговоры, является, как я надеюсь, сильным знаком надежды для всех сирийцев как внутри страны, так и вне ее", - добавил дипломат.

Спецпосланник призвал членов конституционного комитета к терпению, но настойчивости и готовности идти на компромисс и конструктивное сотрудничество.