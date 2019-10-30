На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места

ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Четыре места пустуют за столом представителей гражданского общества на первом заседании конституционного комитета Сирии, которое проходит в среду в женевской штаб-квартире ООН, при этом в зале присутствует, как и положено по регламенту, 150 делегатов, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное открытие заседания комитета состоялось в Женеве в полдень по местному времени. Официально утверждение списков участников комитета произошло в конце сентября. В комитет входят 150 человек, которые представляют три равные части - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества.

Накануне два делегата из состава оппозиции заявили РИА Новости, что несколько участников комитета отказались от участия якобы из-за оказываемого на них давления, при этом в делегации гражданского общества отвергли эту информацию.