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РИА Новости
Война в Сирии

На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места

15:09 30.10.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Четыре места пустуют за столом представителей гражданского общества на первом заседании конституционного комитета Сирии, которое проходит в среду в женевской штаб-квартире ООН, при этом в зале присутствует, как и положено по регламенту, 150 делегатов, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие заседания комитета состоялось в Женеве в полдень по местному времени. Официально утверждение списков участников комитета произошло в конце сентября. В комитет входят 150 человек, которые представляют три равные части - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества.
Дамаск
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Накануне два делегата из состава оппозиции заявили РИА Новости, что несколько участников комитета отказались от участия якобы из-за оказываемого на них давления, при этом в делегации гражданского общества отвергли эту информацию.
Официального подтверждения от ООН о том, что комитет покинули несколько членов от гражданского общества, которые могли быть заменены другими делегатами, не поступало.
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