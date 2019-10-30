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РИА Новости

Президент Ливана попросил правительство пока продолжить работу

15:05 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун попросил продолжить работу кабинета министров страны до формирования нового правительства согласно конституции, сообщается в заявлении пресс-службы президента.
"После отставки премьер-министра Саада Харири выразил благодарность премьеру и министрам и попросил правительство продолжить свою работу до формирования нового правительства", - говорится в заявлении.
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Во вторник Харири в телеобращении к народу заявил о своей отставке и роспуске правительства, после чего направился в президентский дворец. Решение главы кабинета министров было принято на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые продолжались 13 дней.
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Мишель АунЛиванВ мире
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