"Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, считают в РПЦ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. "Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, из-за него сообщества, называющие себя христианскими, отказываются от христианской нравственности, убежден председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Проблема современного мира — это разрушающий нравственную жизнь человека "крайний либерализм", который ставит человека на место Бога. Известен афоризм, приписываемый Достоевскому: "Если Бога нет, то все позволено". Сегодня вседозволенность становится реальностью. Происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов и внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам", - сказал митрополит Иларион на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).
Он с сожалением констатировал, что, следуя за миром, "отказываются от христианской нравственности и целые называющие себя христианскими сообщества". "Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, оправдывают аборты, совершают "благословение" однополых пар", - подытожил иерарх.
В среду в Москве проходит заседание VI пленума ХМКК с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ. Христианский межконфессиональный консультативный комитет СНГ и Балтии был организован в 1993 году для развития сотрудничества между христианами на постсоветском пространстве. Среди членов организации – представители Русской православной, Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской, Армянской Апостольской, а также старообрядческих согласий, баптистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов и общин. Пленум Христианского межконфессионального консультативного комитета созывается один раз в два года.