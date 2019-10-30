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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, считают в РПЦ

15:01 30.10.2019 (обновлено: 15:34 30.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. "Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, из-за него сообщества, называющие себя христианскими, отказываются от христианской нравственности, убежден председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Проблема современного мира — это разрушающий нравственную жизнь человека "крайний либерализм", который ставит человека на место Бога. Известен афоризм, приписываемый Достоевскому: "Если Бога нет, то все позволено". Сегодня вседозволенность становится реальностью. Происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов и внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам", - сказал митрополит Иларион на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).
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Он с сожалением констатировал, что, следуя за миром, "отказываются от христианской нравственности и целые называющие себя христианскими сообщества". "Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, оправдывают аборты, совершают "благословение" однополых пар", - подытожил иерарх.
В среду в Москве проходит заседание VI пленума ХМКК с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ. Христианский межконфессиональный консультативный комитет СНГ и Балтии был организован в 1993 году для развития сотрудничества между христианами на постсоветском пространстве. Среди членов организации – представители Русской православной, Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской, Армянской Апостольской, а также старообрядческих согласий, баптистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов и общин. Пленум Христианского межконфессионального консультативного комитета созывается один раз в два года.
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28 октября, 14:45Религия и мировоззрение
В РПЦ разъяснили слова патриарха Кирилла о либерализме
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссиярелигияОбщество
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