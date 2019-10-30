"Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, считают в РПЦ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. "Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, из-за него сообщества, называющие себя христианскими, отказываются от христианской нравственности, убежден председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Проблема современного мира — это разрушающий нравственную жизнь человека "крайний либерализм", который ставит человека на место Бога. Известен афоризм, приписываемый Достоевскому: "Если Бога нет, то все позволено". Сегодня вседозволенность становится реальностью. Происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов и внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам", - сказал митрополит Иларион на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).

Он с сожалением констатировал, что, следуя за миром, "отказываются от христианской нравственности и целые называющие себя христианскими сообщества". "Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, оправдывают аборты, совершают "благословение" однополых пар", - подытожил иерарх.