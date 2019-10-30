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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иерарх РПЦ дал "ключи" к пониманию главной книги христиан - Евангелия

14:56 30.10.2019 (обновлено: 14:58 30.10.2019)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновСмотритель эфиопского монастыря Джерси показывает Евангелие XVII века
Смотритель эфиопского монастыря Джерси показывает Евангелие XVII века
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. К пониманию Евангелия есть два ключа - это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком, и вера в то, что Он был Богом, сказал в среду председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).
"Евангелие подобно сейфу с сокровищами, закрытому на два ключа: чтобы понять евангельские повествования и их смысл, нужно использовать оба ключа. Один ключ — это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком со всеми присущими человеку свойствами, во всем подобный нам, кроме греха. А другой ключ — это вера в то, что Он был Богом воплотившимся. Если хотя бы один из этих ключей отсутствует, невозможно понять смысл Евангелия", - рассказал митрополит Иларион.
Он отметил, что Евангелие – "суть нашего спасения, нашей веры и жизни", его необходимо не просто читать, но "понимать и исполняться его силой и духом".
В среду в Москве проходит заседание VI Пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ. Гости обсуждают проблемы миротворчества и служения ближнему, гооврят об утверждении евангельских ценностей в современном обществе, и о том, как быть христианином сегодня. Тема пленума - "Непреходящая сила Евангелия и его значимость для современного общества".
Христианский межконфессиональный консультативный комитет СНГ и Балтии (ХМКК) был организован в 1993 году для развития сотрудничества между христианами на постсоветском пространстве. Среди членов организации – представители церквей: Русской православной, Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской, Армянской Апостольской, а также старообрядческих согласий, баптистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов и общин. Пленум Христианского межконфессионального консультативного комитета созывается один раз в два года.
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