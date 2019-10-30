Иерарх РПЦ дал "ключи" к пониманию главной книги христиан - Евангелия

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. К пониманию Евангелия есть два ключа - это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком, и вера в то, что Он был Богом, сказал в среду председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).

"Евангелие подобно сейфу с сокровищами, закрытому на два ключа: чтобы понять евангельские повествования и их смысл, нужно использовать оба ключа. Один ключ — это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком со всеми присущими человеку свойствами, во всем подобный нам, кроме греха. А другой ключ — это вера в то, что Он был Богом воплотившимся. Если хотя бы один из этих ключей отсутствует, невозможно понять смысл Евангелия", - рассказал митрополит Иларион.

Он отметил, что Евангелие – "суть нашего спасения, нашей веры и жизни", его необходимо не просто читать, но "понимать и исполняться его силой и духом".

В среду в Москве проходит заседание VI Пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ. Гости обсуждают проблемы миротворчества и служения ближнему, гооврят об утверждении евангельских ценностей в современном обществе, и о том, как быть христианином сегодня. Тема пленума - "Непреходящая сила Евангелия и его значимость для современного общества".