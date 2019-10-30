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РИА Новости

Кабмин Германии принял пакет мер для противодействия правому экстремизму

14:55 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер. Архивное фото
Хорст Зеехофер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Пакет мер для противодействия правому экстремизму, в том числе в интернете, принят правительством ФРГ, сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер.
"Это первый пакет мер, направленный против правого экстремизма и преступности, который приняло правительство", - заявил Зеехофер на брифинге в Берлине.
Он добавил, что речь идет о "большой и серьезной проблеме".
Министр подчеркнул, что "уровень угрозы со стороны правого экстремизма, правого терроризма и антисемитизма остается высоким" в Германии. Каждый четвертый гражданин ФРГ разделяет антисемитские взгляды, сообщила ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные исследования Всемирного еврейского конгресса.
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Пакет мер содержит, в частности, положение о наделении провайдеров и владельцев интернет-платформ обязанностью сообщать о нарушающих закон "содержании и IP-адресах в новое центральное подразделение федерального ведомства уголовной полиции", говорится в пресс-релизе правительства ФРГ по данной теме, опубликованном в среду.
Речь идет "прежде всего, об угрозах убийством и разжигании ненависти". Наказания за данные нарушения будут ужесточены, соответственные изменения будут внесены в УК.
Региональные политики смогут воспользоваться "особой защитой" со стороны государства, для этого на них будет распространена статья 188 УК ФРГ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за публичную клевету и диффамацию в адрес лица, "задействованного в политической жизни". Особая защита, согласно статье 113 УК ФРГ, будет распространена и на медработников, в том числе сотрудников реанимационных служб, которые также часто становятся жертвами насилия со стороны правых радикалов.
Пакет мер предусматривает также ужесточение закона о контроле над оружием, усиление сотрудничества между земельной и федеральной полицией, поддержку работы в области профилактики преступлений, совершенных по правоэкстремистским, антисемитским, расистским и человеконенавистнических мотивам. В частности, финансирование государственной программы "Жить демократией!" (Demokratie leben!) составит 115 миллионов евро ежегодно вплоть до 2023 года.
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В последние месяцы в ФРГ произошли несколько громких преступлений по правоэкстремистским мотивам. Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла 9 октября. Подозреваемый - 27-летний гражданин Германии Штеффан Б., он арестован. В ходе атаки погибли два прохожих, были ранены еще два человека. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.
В июне был убит глава городского правительства в городе Кассель, 65-летний Вальтер Любке. По данным прокуратуры федеральной земли Гессен, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника.
Участники выборов в региональный парламент (ландтаг) в федеральной земле Тюрингия, которые состоялись 27 ноября, публично заявили о поступавших им угрозах убийства со стороны правых экстремистов.
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