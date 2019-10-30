Кабмин Германии принял пакет мер для противодействия правому экстремизму

БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. Пакет мер для противодействия правому экстремизму, в том числе в интернете, принят правительством ФРГ, сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер.

"Это первый пакет мер, направленный против правого экстремизма и преступности, который приняло правительство", - заявил Зеехофер на брифинге в Берлине.

Он добавил, что речь идет о "большой и серьезной проблеме".

Министр подчеркнул, что "уровень угрозы со стороны правого экстремизма, правого терроризма и антисемитизма остается высоким" в Германии. Каждый четвертый гражданин ФРГ разделяет антисемитские взгляды, сообщила ранее газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на данные исследования Всемирного еврейского конгресса.

Пакет мер содержит, в частности, положение о наделении провайдеров и владельцев интернет-платформ обязанностью сообщать о нарушающих закон "содержании и IP-адресах в новое центральное подразделение федерального ведомства уголовной полиции", говорится в пресс-релизе правительства ФРГ по данной теме, опубликованном в среду.

Речь идет "прежде всего, об угрозах убийством и разжигании ненависти". Наказания за данные нарушения будут ужесточены, соответственные изменения будут внесены в УК.

Региональные политики смогут воспользоваться "особой защитой" со стороны государства, для этого на них будет распространена статья 188 УК ФРГ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы за публичную клевету и диффамацию в адрес лица, "задействованного в политической жизни". Особая защита, согласно статье 113 УК ФРГ, будет распространена и на медработников, в том числе сотрудников реанимационных служб, которые также часто становятся жертвами насилия со стороны правых радикалов.

Пакет мер предусматривает также ужесточение закона о контроле над оружием, усиление сотрудничества между земельной и федеральной полицией, поддержку работы в области профилактики преступлений, совершенных по правоэкстремистским, антисемитским, расистским и человеконенавистнических мотивам. В частности, финансирование государственной программы "Жить демократией!" (Demokratie leben!) составит 115 миллионов евро ежегодно вплоть до 2023 года.

В последние месяцы в ФРГ произошли несколько громких преступлений по правоэкстремистским мотивам. Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла 9 октября. Подозреваемый - 27-летний гражданин Германии Штеффан Б., он арестован. В ходе атаки погибли два прохожих, были ранены еще два человека. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.

В июне был убит глава городского правительства в городе Кассель, 65-летний Вальтер Любке. По данным прокуратуры федеральной земли Гессен, мотивом убийства стали правоэкстремистские воззрения предполагаемого преступника.