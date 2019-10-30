РПЦ призывает христиан к работе по восстановлению инфраструктуры Сирии

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. У христиан есть шанс совместно восстановить разрушенную инфраструктуру Сирии, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы не можем не помнить о той беде, которую переживают христиане на Ближнем Востоке. В результате так называемой "арабской весны" преследования и истребление христиан имели масштаб подлинного геноцида. Разрушены храмы и монастыри, многие христиане лишены крова и имущества. Сегодня история дает нам, христианам, шанс для совместной работы по восстановлению разрушенного", - сказал митрополит Иларион в среду на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).
Он напомнил, что Господь призывает людей быть милосердными. "А что такое милосердие в действии? Это и усилия каждого христианина в повседневной жизни, и наша общая христианская работа, которую мы называем диаконией (служением)", - заметил иерарх.
По его словам, в этой работе с христианами солидарны представители других религиозных традиций. "Упомяну лишь один факт. Осенью этого года закончено восстановление пятиэтажной школы в районе Дамаска Барза - первого объекта, который открылся в рамках проекта по восстановлению социальной инфраструктуры Сирии. Средства на восстановление школы собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии", - сказал митрополит Иларион.
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Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была учреждена в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, в нее входят представители основных конфессий России.
В среду в Москве проходит заседание VI пленума ХМКК с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ. ХМКК был организован в 1993 году для развития сотрудничества между христианами на постсоветском пространстве. Среди членов организации – представители церквей: Русской православной, Римско-Католической, Евангелическо-Лютеранской, Армянской Апостольской, а также старообрядческих согласий, баптистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов и общин. Пленум ХМКК созывается один раз в два года. -0-