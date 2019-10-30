РПЦ призывает христиан к работе по восстановлению инфраструктуры Сирии

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. У христиан есть шанс совместно восстановить разрушенную инфраструктуру Сирии, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы не можем не помнить о той беде, которую переживают христиане на Ближнем Востоке. В результате так называемой "арабской весны" преследования и истребление христиан имели масштаб подлинного геноцида. Разрушены храмы и монастыри, многие христиане лишены крова и имущества. Сегодня история дает нам, христианам, шанс для совместной работы по восстановлению разрушенного", - сказал митрополит Иларион в среду на пленуме Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).

Он напомнил, что Господь призывает людей быть милосердными. "А что такое милосердие в действии? Это и усилия каждого христианина в повседневной жизни, и наша общая христианская работа, которую мы называем диаконией (служением)", - заметил иерарх.

По его словам, в этой работе с христианами солидарны представители других религиозных традиций. "Упомяну лишь один факт. Осенью этого года закончено восстановление пятиэтажной школы в районе Дамаска Барза - первого объекта, который открылся в рамках проекта по восстановлению социальной инфраструктуры Сирии. Средства на восстановление школы собрала Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии", - сказал митрополит Иларион.

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была учреждена в 2017 году Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, в нее входят представители основных конфессий России.