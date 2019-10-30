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РИА Новости

Медведчук возмущен отказом Рады расследовать события 2014 года в Одессе

14:42 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук возмущен отказом Верховной рады Украины создать временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, где из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Голосование о создании временной следственной комиссии проводилось в среду по инициативе депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николая Скорика, который внес соответствующее постановление в Раду. "За" проголосовали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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"Кроме таких оценок как возмущение, я думаю, очень сложно придумать слова, которые могли бы охарактеризовать то, что произошло в Верховной раде во время голосования за создание следственной комиссии. Сегодня это очередная политическая демонстрация того, как относится правящая политическая сила и как в целом относится власть, которая палец о палец не ударила для того, чтобы завершить эту плеяду расследований и привлечь виновных к ответственности", - сказал Медведчук в среду в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Медведчук напомнил, что на президентских выборах большинство одесситов голосовали за Владимира Зеленского, а на парламентских – за его партию "Слуга народа" и предложил гражданам дать правильную оценку действиям новых политиков.
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"Фракция "Слуга народа" отказалась поддерживать это постановление и это свидетельство того, как они относятся сегодня к расследованию этого страшного преступления против тех людей, которые погибли в этой страшнейшей одесской трагедии. Это их отношение к людям, и, в первую очередь, отношение к одесситам", - добавил депутат.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
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2 мая, 18:01РИА Новости
Власти не заинтересованы расследованием трагедии в Одессе, заявил Медведчук
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныОдессаУкраинаВ мире
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