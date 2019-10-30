Медведчук возмущен отказом Рады расследовать события 2014 года в Одессе

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук возмущен отказом Верховной рады Украины создать временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, где из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.

Голосование о создании временной следственной комиссии проводилось в среду по инициативе депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николая Скорика, который внес соответствующее постановление в Раду. "За" проголосовали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Кроме таких оценок как возмущение, я думаю, очень сложно придумать слова, которые могли бы охарактеризовать то, что произошло в Верховной раде во время голосования за создание следственной комиссии. Сегодня это очередная политическая демонстрация того, как относится правящая политическая сила и как в целом относится власть, которая палец о палец не ударила для того, чтобы завершить эту плеяду расследований и привлечь виновных к ответственности", - сказал Медведчук в среду в кулуарах Рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Медведчук напомнил, что на президентских выборах большинство одесситов голосовали за Владимира Зеленского, а на парламентских – за его партию "Слуга народа" и предложил гражданам дать правильную оценку действиям новых политиков.

"Фракция "Слуга народа" отказалась поддерживать это постановление и это свидетельство того, как они относятся сегодня к расследованию этого страшного преступления против тех людей, которые погибли в этой страшнейшей одесской трагедии. Это их отношение к людям, и, в первую очередь, отношение к одесситам", - добавил депутат.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. Второй стала "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Партия "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.