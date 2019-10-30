Информатор, который помог найти аль-Багдади, может получить вознаграждение

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Информатор, который помог определить местоположение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади, может получить вознаграждение в размере 25 миллионов долларов США, пишет издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в США и на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Мужчина, гражданство которого пока еще не было обнародовано, как ожидается, получит часть суммы в размере 25 миллионов долларов США или все вознаграждение, которое было назначено за голову Багдади", - пишет газета, ссылаясь на источники.

Газета отмечает, что информатор изначально занимался тем, что помогал передвижению лидера группировки и следил за ведением строительных работ в том месте, где скрывался аль-Багдади. Также, по данным издания, он присутствовал при нападении на лагерь аль-Багдади в провинции Идлиб. Один из источников газеты отметил, что информатором является араб-суннит, который выступил против террористической организации, потому что ею были убиты его родственники.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.