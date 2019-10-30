В Пермском крае проверяют школу, где ученика пытались выкинуть из окна

ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению матери одного из учеников школы в поселке Гайны Пермского края, которая утверждает, что ее сына пытались скинуть из окна третьего этажа одноклассники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, в минувшую пятницу в дежурную часть ОМВД России по Гайнскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что 17 октября ученики средней школы в поселке Гайны пытались скинуть ее сына 2005 года рождения из окна третьего этажа.

"По данному факту сотрудниками полиции ОМВД России по Гайнскому району проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщили в полиции.

По предварительным данным МВД, подростки "хотели подшутить, угроз расправы никто не высказывал".