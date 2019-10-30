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РИА Новости

В Пермском крае проверяют школу, где ученика пытались выкинуть из окна

14:31 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕРМЬ, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению матери одного из учеников школы в поселке Гайны Пермского края, которая утверждает, что ее сына пытались скинуть из окна третьего этажа одноклассники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 14:12РИА Новости
В московской школе, куда ученик пришел с пистолетом, началась проверка
По данным полиции, в минувшую пятницу в дежурную часть ОМВД России по Гайнскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что 17 октября ученики средней школы в поселке Гайны пытались скинуть ее сына 2005 года рождения из окна третьего этажа.
"По данному факту сотрудниками полиции ОМВД России по Гайнскому району проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщили в полиции.
По предварительным данным МВД, подростки "хотели подшутить, угроз расправы никто не высказывал".
Как уточняет местное издание "Парма-Новости", отец одного из подростков, участвовавшего в инциденте, заявил, что это "была просто шалость". "Когда хотят выбросить человека из окна, его выбрасывают. И его бросают вниз головой. А здесь, я считаю, ничего не было", - процитировало издание мужчину.
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МВД РФРоссияПермьПроисшествия
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