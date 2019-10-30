И.о. министра иностранных дел Афганистана назначен Идрис Заман

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани назначил заместителя министра иностранных дел страны Идриса Замана исполняющим обязанности главы МИД, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя президента Седика Садикки.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку. В своем письме, адресованном президенту страны Ашрафу Гани, Раббани заявил, что министерству отведена второстепенная роль, к нему относятся, как к НПО.
23 октября, 14:48РИА НовостиГлава МИД Афганистана подал в отставку, сообщили СМИ