И.о. министра иностранных дел Афганистана назначен Идрис Заман

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку. В своем письме, адресованном президенту страны Ашрафу Гани, Раббани заявил, что министерству отведена второстепенная роль, к нему относятся, как к НПО.