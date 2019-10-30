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РИА Новости

И.о. министра иностранных дел Афганистана назначен Идрис Заман

14:31 30.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани назначил заместителя министра иностранных дел страны Идриса Замана исполняющим обязанности главы МИД, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя президента Седика Садикки.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку. В своем письме, адресованном президенту страны Ашрафу Гани, Раббани заявил, что министерству отведена второстепенная роль, к нему относятся, как к НПО.
Салахуддин Раббани
23 октября, 14:48РИА Новости
Глава МИД Афганистана подал в отставку, сообщили СМИ
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Идрис ЗаманАфганистанВ мире
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