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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

ВЦИОМ: половина россиян называет Китай другом своей страны

14:21 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Почти половина респондентов – 45% - назвали КНР страной, с которой у России установились дружеские отношения, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В топ-3 дружественных России стран после Китая вошли Беларусь (30%) и Казахстан (21%).
Среди недружелюбных стран россияне назвали Великобританию (25%) и Украину (53%). По мнению большинства участников исследования, самые напряженные отношения у России с США. Так считают 67% опрошенных.
Опрос проведен в августе 2019 года среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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