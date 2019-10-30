ВЦИОМ: половина россиян называет Китай другом своей страны

МОСКВА, 30 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Почти половина респондентов – 45% - назвали КНР страной, с которой у России установились дружеские отношения, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В топ-3 дружественных России стран после Китая вошли Беларусь (30%) и Казахстан (21%).
Среди недружелюбных стран россияне назвали Великобританию (25%) и Украину (53%). По мнению большинства участников исследования, самые напряженные отношения у России с США. Так считают 67% опрошенных.
Опрос проведен в августе 2019 года среди 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.