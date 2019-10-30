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РИА Новости

В Сербии ожидают прибытия Ил-76 из России на тушение лесного пожара

14:17 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД
Самолет Ил-76МД
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76МД . Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Власти Сербии ожидают прибытия пожарного самолета Ил-76 из России для тушения крупного возгорания на юго-востоке страны в четверг, сообщил начальник сектора по ЧС МВД Предраг Марич.
"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из РФ, прибытие Ил-76 ожидается завтра, он значительно поможет людям, работающим на месте. Может сбросить 42 тонны воды, и это один из лучших самолетов в мире сейчас, когда речь идет о таких пожарах, и действительно, очень поможет, потому что эффективнее всего в таких случаях тушить с воздуха из-за неприступной местности и большой высоты над уровнем моря", - заявил Марич в среду в эфире TV Prva.
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Сектор по ЧС МВД Сербии ранее задействовал 200 человек на тушении крупного возгорания на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией. Пожар на высоте 1,9 тысячи метров над уровнем моря начался около полудня в воскресенье в месте Вражья-Глава. Отмечается, что объекты и население находятся вне опасности.
Лесной пожар происходит и в другом районе - Пчиньском округе на юге страны, там 130 пожарным на земле с воздуха помогают вертолеты МВД.
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МВД СербииИл-76СербияРоссияВ мире
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