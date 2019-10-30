В Сербии ожидают прибытия Ил-76 из России на тушение лесного пожара

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из РФ, прибытие Ил-76 ожидается завтра, он значительно поможет людям, работающим на месте. Может сбросить 42 тонны воды, и это один из лучших самолетов в мире сейчас, когда речь идет о таких пожарах, и действительно, очень поможет, потому что эффективнее всего в таких случаях тушить с воздуха из-за неприступной местности и большой высоты над уровнем моря", - заявил Марич в среду в эфире TV Prva.