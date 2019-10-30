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РИА Новости

Китаянка пыталась вывезти из Киргизии антикварные золотые российские рубли

14:15 30.10.2019
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© Фото : Государственная таможенная служба при Правительстве КРМонеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля
Монеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля
© Фото : Государственная таможенная служба при Правительстве КР
Монеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля
БИШКЕК, 30 окт - РИА Новости. Китаянка пыталась вывезти из Киргизии антикварные золотые российские рубли, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной таможенной службы республики.
"Сотрудниками таможни совместно с работниками Службы авиационной безопасности Международного аэропорта "Манас", при осуществлении предполетного контроля авиасообщения "Бишкек-Урумчи" была пресечена попытка незаконного вывоза гражданкой КНР H.L. предметов, имеющих историческую ценность", - заявили в ведомстве.
© Фото : Государственная таможенная служба при Правительстве КРМонеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля
Монеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля
© Фото : Государственная таможенная служба при Правительстве КР
Монеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля
По данным пресс-службы, у задержанной были изъяты 23 монеты из желтого металла (предположительно золота) различного номинала с гравировкой на русском языке и датированные различными годами конца XIX начала XX веков, а также два браслеты из аналогичных монет.
Как уточнили в таможне, по данному факту возбуждено уголовное дело. Определение состава и стоимость предметов будут произведены в рамках досудебного производства.
Слитки золота
Вчера, 08:46РИА Новости
Китаянка пыталась вывезти из Приамурья слитки золота, спрятав их в телефоне
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КитайКиргизияМанасВ мире
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