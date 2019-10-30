Китаянка пыталась вывезти из Киргизии антикварные золотые российские рубли

"Сотрудниками таможни совместно с работниками Службы авиационной безопасности Международного аэропорта "Манас", при осуществлении предполетного контроля авиасообщения "Бишкек-Урумчи" была пресечена попытка незаконного вывоза гражданкой КНР H.L. предметов, имеющих историческую ценность", - заявили в ведомстве.

Монеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля

Монеты из желтого металла, изъятые у гражданки КНР во время предполетного контроля

По данным пресс-службы, у задержанной были изъяты 23 монеты из желтого металла (предположительно золота) различного номинала с гравировкой на русском языке и датированные различными годами конца XIX начала XX веков, а также два браслеты из аналогичных монет.