Напавшего на мечеть в Байонне признали ограниченно вменяемым

Полицейские и пожарные у мечети в Байонне на юго-западе Франции. 28 октября 2019

© AP Photo / STR Полицейские и пожарные у мечети в Байонне на юго-западе Франции. 28 октября 2019

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французском городе Байонна, признан ограниченно вменяемым, национальная антитеррористическая прокуратура отказалась заниматься его делом, сообщает телеканал Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французском городе Байонна, признан ограниченно вменяемым, национальная антитеррористическая прокуратура отказалась заниматься его делом, сообщает телеканал BFMTV

По данным следствия, в понедельник, 28 октября, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны) и ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать. Затем он сам был задержан полицией.

Психиатрическая экспертиза заключила, что задержанный "не способен полностью осознавать свои действия и/или контролировать их". С учетом этих факторов антитеррористическая прокуратура не намерена расследовать дело о нападении на мечеть.

Прокурор Байонны Марк Марье заявил, что, несмотря на диагноз, в отношении задержанного заведено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщалось ранее, на допросе задержанный сообщил, что хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери. По словам прокурора Байонны, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.