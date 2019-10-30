Напавшего на мечеть в Байонне признали ограниченно вменяемым

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожилой мужчина, ранивший двух людей перед мечетью во французском городе Байонна, признан ограниченно вменяемым, национальная антитеррористическая прокуратура отказалась заниматься его делом, сообщает телеканал BFMTV.
По данным следствия, в понедельник, 28 октября, мужчина в возрасте 84 лет пытался поджечь дверь мечети в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи на юге страны) и ранил из огнестрельного оружия двух человек, пытавшихся ему помешать. Затем он сам был задержан полицией.
Психиатрическая экспертиза заключила, что задержанный "не способен полностью осознавать свои действия и/или контролировать их". С учетом этих факторов антитеррористическая прокуратура не намерена расследовать дело о нападении на мечеть.
Прокурор Байонны Марк Марье заявил, что, несмотря на диагноз, в отношении задержанного заведено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.
Как сообщалось ранее, на допросе задержанный сообщил, что хотел отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери. По словам прокурора Байонны, поджигатель убежден, что пожар в Нотр-Дам был устроен представителями мусульманской общины.
Как сообщали СМИ, нападавшим в Байонне оказался 84-летний Клод Сенке, который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.