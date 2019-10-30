СГК возобновила подачу тепла в дома новосибирцев после порыва

"Двадцать девятого октября с 11.30 было отключено теплоснабжение 642 домов в зоне ТЭЦ-4 в связи устранением дефекта на теплотрассе по улице А. Невского. К 20.00 этого же дня работы были завершены, подача тепла возобновлена", - говорится в сообщении.