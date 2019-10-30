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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК возобновила подачу тепла в дома новосибирцев после порыва

14:12 30.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Авария, оставившая без тепла 642 дома в Новосибирске, ликвидирована, теплоснабжение восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).
Ранее сообщалось, что 471 жилой дом и 68 социальных объектов остались без отопления в Новосибирске из-за прорыва на магистральной теплосети диаметром 900 миллиметров.

"Двадцать девятого октября с 11.30 было отключено теплоснабжение 642 домов в зоне ТЭЦ-4 в связи устранением дефекта на теплотрассе по улице А. Невского. К 20.00 этого же дня работы были завершены, подача тепла возобновлена", - говорится в сообщении.

СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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