Эксперт назвал три варианта исхода досрочных выборов в Великобритании

"Можно с уверенностью утверждать, что есть три варианта исхода выборов. Могут победить консерваторы, могут победить лейбористы, а может быть опять подвешенный парламент. Все опросы показывают существенное лидерство консерваторов, но я напомню, что ни одно агентство, проводившее опросы, не предсказало итогов выборов 2015 года, то есть ошиблись все. Во-вторых, проценты в Великобритании не играют никакой роли, сколько было случаев, когда партия, набравшая по процентам меньше, побеждала и формировала правительство", - сказал Ковалев в ходе круглого стола на тему: "Брекзит: быть или не быть?" в МИА "Россия сегодня".