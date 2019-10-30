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РИА Новости

Эксперт назвал три варианта исхода досрочных выборов в Великобритании

14:05 30.10.2019
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Существует три варианта исхода досрочных всеобщих выборов в Великобритании, ситуация вокруг Brexit показала, что страна находится в глубочайшем политическом кризисе, считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.
Ранее парламент Великобритании одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов. За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20. Соответствующий законопроект внес премьер-министр Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Вчера, 11:18РИА Новости
Эксперт заявил, что досрочные выборы в Британии выгодны консерваторам
"Можно с уверенностью утверждать, что есть три варианта исхода выборов. Могут победить консерваторы, могут победить лейбористы, а может быть опять подвешенный парламент. Все опросы показывают существенное лидерство консерваторов, но я напомню, что ни одно агентство, проводившее опросы, не предсказало итогов выборов 2015 года, то есть ошиблись все. Во-вторых, проценты в Великобритании не играют никакой роли, сколько было случаев, когда партия, набравшая по процентам меньше, побеждала и формировала правительство", - сказал Ковалев в ходе круглого стола на тему: "Брекзит: быть или не быть?" в МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что это объясняется избирательной системой в Британии, где проценты не играют никакой роли.
"Brexit показал, что в стране очень серьезный, я не побоюсь этого слова, самый глубокий за последние сто лет, и самый длительный политический кризис внутри страны. Невозможность договориться с парламентом, противостояние между законодательной властью и исполнительной, вторые досрочные выборы - разве это не свидетельствует о глубоком кризисе?" - заметил эксперт.
По словам Ковалева, британцам надо задуматься над тем, как привести свою систему в соответствие с сегодняшними реалиями в стране.
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
29 октября, 17:59Акценты
Отсрочка пуще неволи. ЕС дал Британии на сборы еще три месяцаЕвролидеры даже на очередной саммит по поводу Brexit собираться не стали. Для них это уже не повод. Так – рутина. Ну и удовольствие – наблюдать, как британский лев по щелчку превращается в кота. Лев бы точно не позволил тянуть себя за одно место.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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