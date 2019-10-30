В Ростовской области двое рабочих погибли при очистке коллектора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще один госпитализирован из-за отравления аммиаком во время работ по очистке коллектора в поселке Быстрогорском Тацинского района Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"При проведении очистных работ в колодце коллектора на улице Санаторная один из работников потерял сознание. Пытаясь спасти товарища, двое других работников спустились в колодец и сами потеряли сознание, отравившись аммиачным газом в сточных водах", - сказал он.
Прибывшие на место спасатели попытались поднять их при помощи веревки, но это оказалось невозможным. Было принято решение о спуске вниз звена газодымозащитной службы.
"Они подняли рабочих наверх и передали бригаде скорой помощи. Двое рабочих погибли, один госпитализирован", - сказал представитель областного МЧС. Он уточнил, что погибли мужчины 1999 и 1982 годов рождения, госпитализированный – 1973 года рождения.