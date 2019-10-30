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РИА Новости

В Ростовской области двое рабочих погибли при очистке коллектора

14:00 30.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости. Двое рабочих погибли, еще один госпитализирован из-за отравления аммиаком во время работ по очистке коллектора в поселке Быстрогорском Тацинского района Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"При проведении очистных работ в колодце коллектора на улице Санаторная один из работников потерял сознание. Пытаясь спасти товарища, двое других работников спустились в колодец и сами потеряли сознание, отравившись аммиачным газом в сточных водах", - сказал он.
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Прибывшие на место спасатели попытались поднять их при помощи веревки, но это оказалось невозможным. Было принято решение о спуске вниз звена газодымозащитной службы.
"Они подняли рабочих наверх и передали бригаде скорой помощи. Двое рабочих погибли, один госпитализирован", - сказал представитель областного МЧС. Он уточнил, что погибли мужчины 1999 и 1982 годов рождения, госпитализированный – 1973 года рождения.
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МЧС РФРостовская областьРоссияПроисшествия
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