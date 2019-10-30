Поэт Илья Резник обратился в полицию после того, как его напугали хулиганы

"Илья вышел на балкон и увидел в темноте несколько человек. Они кричали и матерились, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел. В итоге, он разнервничался так, что у него заболело сердце и он не смог уснуть до утра", — рассказала изданию супруга поэта Ирина.