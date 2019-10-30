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РИА Новости
Культура

Поэт Илья Резник обратился в полицию после того, как его напугали хулиганы

14:31 30.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПоэт-песенник Илья Резник
Поэт-песенник Илья Резник
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Илья Резник обратился в полицию, после того, как их с женой ночью напугала компания хулиганов, сообщает КП.
Хулиганы устроили дебош недалеко от подмосковного коттеджа, который поэт арендует более десяти лет.

"Илья вышел на балкон и увидел в темноте несколько человек. Они кричали и матерились, потом прыгнули в машину и уехали. Он собирался спуститься на улицу, но не успел. В итоге, он разнервничался так, что у него заболело сердце и он не смог уснуть до утра", — рассказала изданию супруга поэта Ирина.

По ее словам, после этого случая они написали заявление в полицию.

"Сейчас мы в командировке, поэтому не знаем, нашли уже кого-то или нет, но номер машины на пункте охраны записали, плюс, по всему поселку стоят камеры. Установить, кто это, будет не сложно", — пояснила она.

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