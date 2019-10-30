В ДНР ожидают прибытия в Донецк колонны МЧС с гуманитарной помощью

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередного гуманитарного конвоя МЧС России, который доставит детские продуктовые наборы.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 24 октября.
"Тридцать первого октября в ДНР прибывает 89 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут продуктовые наборы для детей", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 88 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru