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РИА Новости

В ДНР ожидают прибытия в Донецк колонны МЧС с гуманитарной помощью

13:53 30.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой МЧС России в Донецке
Гуманитарный конвой МЧС России в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Гуманитарный конвой МЧС России в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в Донецк в четверг очередного гуманитарного конвоя МЧС России, который доставит детские продуктовые наборы.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 24 октября.
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"Тридцать первого октября в ДНР прибывает 89 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут продуктовые наборы для детей", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 88 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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