В Тверской области около 33 тысяч человек остались без электроснабжения

"В ночь на 30 октября регион накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого порывистого ветра. Ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода", - поясняет электросетевая компания, добавив, что специалисты "Россетей" были готовы встретить непогоду.