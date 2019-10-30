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РИА Новости

В Тверской области около 33 тысяч человек остались без электроснабжения

13:50 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Около 33 тысяч человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за отключений в электросетях, следует из материалов Минэнерго РФ.
Как отмечается в сообщении, 30 октября продолжаются отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.
"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители (около 33 000 человек); социально значимые объекты – 15. Мощность отключенных потребителей – 18,9 МВт", - говорится в сообщении министерства.
ЛЭП. Архивное фото
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"Россети" отмечают, что электросетевое хозяйство районов Тверской области, восстановленное энергетиками после отключений из-за урагана, вновь попало под удар стихии. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на территории региона.
"В ночь на 30 октября регион накрыл новый атмосферный фронт в виде мокрого снега и шквалистого порывистого ветра. Ситуация осложнилась переходом температурного режима от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега на провода", - поясняет электросетевая компания, добавив, что специалисты "Россетей" были готовы встретить непогоду.
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