Томская область получит порядка 400 миллионов рублей на строительство школы

ГОРКИ, 30 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Томской области порядка 400 миллионов рублей на строительство новой школы, 450 миллионов рублей на развитие социальной инфраструктуры получат три региона Дальнего Востока, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Распределим также сегодня субсидии и трансферты. Выделим почти 400 миллионов Томской области на новую школу, также 450 миллионов направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока - это Бурятия, Магаданская область и Чукотка", - сообщил Медведев на заседании кабмина в среду.

По его словам, эти средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы, благоустройство территорий.