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РИА Новости

Томская область получит порядка 400 миллионов рублей на строительство школы

13:46 30.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 30 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Томской области порядка 400 миллионов рублей на строительство новой школы, 450 миллионов рублей на развитие социальной инфраструктуры получат три региона Дальнего Востока, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Распределим также сегодня субсидии и трансферты. Выделим почти 400 миллионов Томской области на новую школу, также 450 миллионов направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока - это Бурятия, Магаданская область и Чукотка", - сообщил Медведев на заседании кабмина в среду.
Кабинет в школе
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По его словам, эти средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы, благоустройство территорий.
В преддверии заседания пресс-служба кабмина сообщала, в частности, что правительство в среду планирует обсудить увеличение выделенных средств в 2019-2020 годах для трех регионов. Согласно проекту, бюджету Бурятии будет выделено дополнительно 5,4 миллиона рублей, Магаданской области - 85 миллионов, а Чукотскому автономному округу - 360 миллионов. По данным пресс-службы, за счет указанных средств в Магаданской области будет создан городской парк "Маяк", в Бурятии - произведен капремонт здания бассейна "Горняк", а на Чукотке приобретут медоборудование для учреждений здравоохранения, а также жилье для работников социальной сферы.
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Дмитрий МедведевТомская областьОбщество
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