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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал призыв американских демократов продлить СНВ-3

13:45 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что призыв американских конгрессменов-демократов продлить договор СНВ-3 между США и РФ - проявление голоса разума, а не элемент межпартийной борьбы.
Ранее председатель международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел и член комитета Роберт Менендес (оба демократы) выразили озабоченность стратегией президента Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений и призвали продлить договор СНВ-3 с Россией.
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"Обеими руками поддерживаю призыв демократов к Трампу продлить СНВ-3. Россия уже выразила готовность обсуждать пролонгацию. Надеюсь, что в конгрессе проявился голос разума, а не скрытый элемент межпартийной борьбы", - написал Слуцкий в Twitter.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.
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Леонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФСШАВ мире
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