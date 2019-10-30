Слуцкий прокомментировал призыв американских демократов продлить СНВ-3

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что призыв американских конгрессменов-демократов продлить договор СНВ-3 между США и РФ - проявление голоса разума, а не элемент межпартийной борьбы.

Ранее председатель международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел и член комитета Роберт Менендес (оба демократы) выразили озабоченность стратегией президента Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений и призвали продлить договор СНВ-3 с Россией.

"Обеими руками поддерживаю призыв демократов к Трампу продлить СНВ-3. Россия уже выразила готовность обсуждать пролонгацию. Надеюсь, что в конгрессе проявился голос разума, а не скрытый элемент межпартийной борьбы", - написал Слуцкий в Twitter

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.