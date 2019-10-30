Медведев попросил вернуться к проработке законопроекта об инвестпрограммах

ГОРКИ, 30 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев попросил кабмин вернуться к проработке законопроекта об инвестиционных программах, а также заявил о необходимости подготовить отраслевые и региональные планы по привлечению инвестиций, предусмотрев новые решения в этой сфере.

Правительство на заседании в среду обсуждает ход выполнения плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. "Благодаря этому плану, а также ряду решений, которые мы приняли, мы совершенствуем деловой климат, был запущен первый комплекс мероприятий по трансформации делового климата", - отметил Медведев в ходе заседания.

Премьер уточнил, что наряду с этим развивается инфраструктура поддержки бизнеса, была утверждена стратегия пространственного развития страны, выделяется помощь малым и средним компаниям, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях.

"Работу с государственными компаниями мы тоже стараемся корректировать, в том числе утверждены методические рекомендации по применению ключевых показателей их эффективности и подготовлен проект типового стандарта и технического задания аудиторской проверки долгосрочных программ развития таких организаций. Но вот чего не подготовлено - это собственно закона об инвестиционных программах, о порядке их проработки, подготовки и принятия; мы договаривались о том, что мы это сделаем", - подчеркнул глава кабмина. Он уточнил, что это имеет большое значение для обеспечения прозрачности деятельности госкомпаний. "Я просил бы к этому вопросу вернуться", - обратился Медведев к членам правительства.

Продолжая тему ускорения притока инвестиций, глава кабмина отметил, что сейчас идет подготовка новых законопроектов, в частности, поправок в закон об электроэнергетике; также готовится законопроект о государственном контроле и надзоре в РФ, который позволит сделать акценты на профилактике нарушений в этой сфере.

"Большая часть плана (по ускорению темпов роста инвестиций - ред.) была исполнена в срок, хотя в целом прирост пока, надо признаться, небольшой; его надо повышать. Тем не менее, по итогам первого полугодия достаточно серьезный - двузначный - прирост инвестиций зафиксирован в таких сферах, как информация и связь, строительство, образование. Но есть направления, которые требуют повышенного внимания", - заявил премьер. Он напомнил, что в понедельник провел совещание, на котором обсуждались дополнительные шаги по ускорению экономического роста.

"Очевидно, что в сфере инвестиций тоже требуются новые решения. Необходимо, с учетом текущих реалий и результатов работы, подготовить планы по привлечению инвестиций в различные отрасли экономики, а регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития и принять меры по достижению целевых показателей прироста", - добавил Медведев.