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РИА Новости

Медведев попросил вернуться к проработке законопроекта об инвестпрограммах

13:33 30.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 30 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев попросил кабмин вернуться к проработке законопроекта об инвестиционных программах, а также заявил о необходимости подготовить отраслевые и региональные планы по привлечению инвестиций, предусмотрев новые решения в этой сфере.
Правительство на заседании в среду обсуждает ход выполнения плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. "Благодаря этому плану, а также ряду решений, которые мы приняли, мы совершенствуем деловой климат, был запущен первый комплекс мероприятий по трансформации делового климата", - отметил Медведев в ходе заседания.
Премьер уточнил, что наряду с этим развивается инфраструктура поддержки бизнеса, была утверждена стратегия пространственного развития страны, выделяется помощь малым и средним компаниям, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях.

"Работу с государственными компаниями мы тоже стараемся корректировать, в том числе утверждены методические рекомендации по применению ключевых показателей их эффективности и подготовлен проект типового стандарта и технического задания аудиторской проверки долгосрочных программ развития таких организаций. Но вот чего не подготовлено - это собственно закона об инвестиционных программах, о порядке их проработки, подготовки и принятия; мы договаривались о том, что мы это сделаем", - подчеркнул глава кабмина. Он уточнил, что это имеет большое значение для обеспечения прозрачности деятельности госкомпаний. "Я просил бы к этому вопросу вернуться", - обратился Медведев к членам правительства.

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Продолжая тему ускорения притока инвестиций, глава кабмина отметил, что сейчас идет подготовка новых законопроектов, в частности, поправок в закон об электроэнергетике; также готовится законопроект о государственном контроле и надзоре в РФ, который позволит сделать акценты на профилактике нарушений в этой сфере.
"Большая часть плана (по ускорению темпов роста инвестиций - ред.) была исполнена в срок, хотя в целом прирост пока, надо признаться, небольшой; его надо повышать. Тем не менее, по итогам первого полугодия достаточно серьезный - двузначный - прирост инвестиций зафиксирован в таких сферах, как информация и связь, строительство, образование. Но есть направления, которые требуют повышенного внимания", - заявил премьер. Он напомнил, что в понедельник провел совещание, на котором обсуждались дополнительные шаги по ускорению экономического роста.
"Очевидно, что в сфере инвестиций тоже требуются новые решения. Необходимо, с учетом текущих реалий и результатов работы, подготовить планы по привлечению инвестиций в различные отрасли экономики, а регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития и принять меры по достижению целевых показателей прироста", - добавил Медведев.
В сентябре президент РФ Владимир Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%. По его словам, чтобы решить такую задачу, нужно "добиться перелома в части инвестиций в основной капитал". По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в РФ в 2019 году вырастут на 2% после роста на 4,3% в прошлом году. Доля инвестиций в ВВП в текущем году составит 21,6% по сравнению с 20,6% в 2018 году. В 2020 году прогнозируется рост инвестиций на 5%, а доли в ВВП – до 22,6%. Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 0,6% в годовом выражении, сообщал Росстат.
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