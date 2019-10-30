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РИА Новости

Эксперты ухудшили прогноз по пострадавшим от наводнений к 2050 году

13:28 30.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевПоследствия наводнения в Тулуне
Последствия наводнения в Тулуне
© РИА Новости / Александр Кряжев
Последствия наводнения в Тулуне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число людей, которые станут жертвами участившихся из-за глобального потепления наводнений и затоплений в Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде, достигнет 300 миллионов через 30 лет, что в три раз больше, чем предполагалось раньше, заявили эксперты некоммерческой организации Climate Central (США).

Новые расчеты

Специалисты Climate Central применили для расчетов новую, более точную модель для прогнозов влияния изменения климата на затопление прибрежных территорий - CoastalDEM. Новая модель, в отличие от предыдущего расчета, уточняет данные по уровням высот суши, которые в модели SRTM завышены. Эксперты уточняют, что природные изменения окажут влияние на жизнь людей в Азии в течение ближайших 30 лет.
Согласно приведенным данным, в Китае наводнения будут угрожать 93 миллионам человек на материковой части (ранее говорилось о 29 миллионах), в Бангладеш - 42 миллионам вместо 5 миллионов, в Индии - 36 миллионам вместо 5 миллионов, во Вьетнаме 31 миллиону вместо 9 миллионов, в Индонезии 23 миллионам вместо 5 миллионов, в Таиланде 12 миллионам вместо 1 миллиона. Общее число людей, которые пострадают от затоплений, достигнет 300 миллионов, а не 79 миллионов, как предполагали ранее.
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Как отмечают авторы исследования, уровень моря растет в связи с повышением глобальной температуры, это в достаточной степени изученный процесс. Повышение уровня моря затронет практически все население планеты, но восточная часть Азиатского континента пострадает значительнее всего, так как именно там в прибрежных зонах сосредоточены крупные города.
"Меры адаптации, такие как, строительство дамб и других защитных сооружений, а также переселение леюдей могли бы уменьшить эти угрозы. Тем не менее, по CoastalDEM, уже сейчас примерно 110 миллионов человек живут на суше, которая расположена ниже уровня прилива. Это население почти наверняка в какой-то степени защищено существующими береговыми укреплениями, которые могут быть недостаточными для будущего подъема уровня мирового океана", - говорится в исследовании.

Не только Азия

Эксперты уточняют, что опасность наводнений не ограничивается Азией. В 19 странах от Нигерии, Бразилии до Египта и Великобритании уровень моря вырастет к концу столетия настолько, что по крайней мере территории, где живут около 1 миллиона человек, будет постоянно затапливаться.
Как говорится в документе, если человечество продолжит наращивать выбросы парниковых газов по самому худшему сценарию, то к концу века 10% населения планеты столкнутся с угрозой ежегодных наводнений или окажутся на регулярно затапливаемой территории.
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В конце сентября был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) "Океан и криосфера в меняющемся климате". Авторы доклада предполагают, что к 2100 году уровень океана при самом худшем сценарии развития событий может вырасти до 1 метра. Такие драматические изменения будут вызваны антропогенными выбросами парниковых газов в атмосферу и, как следствие, быстрому росту глобальной температуры.
Затормозить резкое изменение климата и повышение температуры призвано Парижское соглашение. Парижское соглашение по климату - глобальное климатическое соглашение, подписанное в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
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