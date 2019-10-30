В Серебряном бору заметили редкого для Москвы малого пестрого дятла

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы В Серебряном бору нашли редкого для Москвы малого пестрого дятла

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды обнаружили в Серебряном бору редкого для Москвы малого пестрого дятла, сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Серебряном бору сотрудниками Мосприроды была замечена редкая для Москвы птица – малый пестрый дятел. Данный вид не занесен в Красную книгу Москвы, однако внесен в так называемый надзорный список – приложение к Красной книге. То есть как вид малый пестрый дятел нуждается в постоянном контроле и наблюдении на территории города со стороны специалистов", - говорится в сообщении.

Малый дятел отличается от других дятлов своим размером: он немногим больше домового воробья, а под хвостом отсутствуют красные или розовые перья. Как отметили специалисты Мосприроды, интересной особенностью вида является способность сделать дупло в боковых сучьях деревьев.

"Этот вид не относится к категории перелетных птиц, то есть зимой его можно встретить в лесу, как и других зимующих в городе пернатых. Причем нередко малый пестрый дятел держится вместе со стаями синиц", - отмечается в сообщении.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы В Серебряном бору нашли редкого для Москвы малого пестрого дятла © Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы В Серебряном бору нашли редкого для Москвы малого пестрого дятла